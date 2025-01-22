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NBC News: Європа має бути готова до найекстремальніших військових ситуацій

27.01.2025 / 18:30
Європейські країни стурбовані тим, що кремль може повернути свої армії у їхній бік після України.

Про це пише NBC News.

«Європейські чиновники неодноразово заявляли, що кремлівський диктатор володимир путін готується до війни із Заходом. Для багатьох це вже відбувається: аналітики відповідних центрів, уряди та сам Альянс звинувачують москву у “гібридній війні” – від втручання у вибори до спроб збити авіалайнери», – пише видання.

Як пише видання, у ЄС шириться стривоженість стосовно того, що новий президент США Дональд Трамп припустив – він не захищатиме історичних союзників Америки по НАТО, якщо на них нападе росія.

«Європа має бути готова до найекстремальніших військових ситуацій. Простіше кажучи: щоб запобігти війні, нам потрібно витратити більше. Якщо ми зачекаємо більше, це коштуватиме нам дорожче», – заявив представник блоку, відповідаючи на запитання видання про те, чи готується континент до гіршого сценарію війни з росією.

Один із експертів заявив, що країнам Європи необхідно чітко дати зрозуміти кремлю, що будь-який напад на члена НАТО матиме наслідки.

«росія є екзистенційною загрозою нашій безпеці сьогодні, завтра й доти, доки ми не вкладатимемо достатньо коштів у нашу оборону», – цитує видання главу зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас.

Також видання пише про стурбованість Європи щодо заяв Трампа стосовно швидкого завершення війни в Україні. Зазначається, що такий підхід може означати значні територіальні поступки з боку Києва, що є небезпечним і для Європи.

«По суті, надання росії перемоги стало б сигналом кремлю про те, що агресія винагороджена, а Захід не має бажання втручатися», – кажуть експерти.

Зокрема, видання згадує і звернення Трампа до путіна, у якому він пригрозив кремлю санкціями, якщо той не припинить війну в Україні.

Видання згадує заяву глави зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каля, що “росія готується до війни із Заходом”.

Крім того, у статті наголошується, що особливо вразливі країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія, розташовані на узбережжі Балтійського моря. Ці країни вже розпочали підготування до можливої ​​агресії з боку рф.

Так, багато держав тепер досягли орієнтира НАТО в 2% ВВП. Наприклад, Литва нещодавно заявила, що збільшить витрати на оборону до 5% ВВП, що є найвищим показником у блоку.

Зокрема, за інформацією NBC News, країни Західної Європи ігнорують підвищення витрат на оборону. На думку Кіра Джайлза, автора книги “Хто захистить Європу? Пробуджена росія і сплячий континент”, проблема в тому, що “країни, розташовані далі, все ще вдають, що війна – це те, що трапляється з іншими людьми”.

Трамп, Європа, NBC News
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