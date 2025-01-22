NBC News: Європа має бути готова до найекстремальніших військових ситуацій

Про це пише NBC News.

«Європейські чиновники неодноразово заявляли, що кремлівський диктатор володимир путін готується до війни із Заходом. Для багатьох це вже відбувається: аналітики відповідних центрів, уряди та сам Альянс звинувачують москву у “гібридній війні” – від втручання у вибори до спроб збити авіалайнери», – пише видання.

Як пише видання, у ЄС шириться стривоженість стосовно того, що новий президент США Дональд Трамп припустив – він не захищатиме історичних союзників Америки по НАТО, якщо на них нападе росія.

«Європа має бути готова до найекстремальніших військових ситуацій. Простіше кажучи: щоб запобігти війні, нам потрібно витратити більше. Якщо ми зачекаємо більше, це коштуватиме нам дорожче», – заявив представник блоку, відповідаючи на запитання видання про те, чи готується континент до гіршого сценарію війни з росією.

Один із експертів заявив, що країнам Європи необхідно чітко дати зрозуміти кремлю, що будь-який напад на члена НАТО матиме наслідки.

«росія є екзистенційною загрозою нашій безпеці сьогодні, завтра й доти, доки ми не вкладатимемо достатньо коштів у нашу оборону», – цитує видання главу зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас.

Також видання пише про стурбованість Європи щодо заяв Трампа стосовно швидкого завершення війни в Україні. Зазначається, що такий підхід може означати значні територіальні поступки з боку Києва, що є небезпечним і для Європи.

«По суті, надання росії перемоги стало б сигналом кремлю про те, що агресія винагороджена, а Захід не має бажання втручатися», – кажуть експерти.

Зокрема, видання згадує і звернення Трампа до путіна, у якому він пригрозив кремлю санкціями, якщо той не припинить війну в Україні.

Видання згадує заяву глави зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каля, що “росія готується до війни із Заходом”.

Крім того, у статті наголошується, що особливо вразливі країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія, розташовані на узбережжі Балтійського моря. Ці країни вже розпочали підготування до можливої ​​агресії з боку рф.

Так, багато держав тепер досягли орієнтира НАТО в 2% ВВП. Наприклад, Литва нещодавно заявила, що збільшить витрати на оборону до 5% ВВП, що є найвищим показником у блоку.

Зокрема, за інформацією NBC News, країни Західної Європи ігнорують підвищення витрат на оборону. На думку Кіра Джайлза, автора книги “Хто захистить Європу? Пробуджена росія і сплячий континент”, проблема в тому, що “країни, розташовані далі, все ще вдають, що війна – це те, що трапляється з іншими людьми”.