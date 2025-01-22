Войти | Зарегистрироваться
15:44

среда,
29 января
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Белика Британія: Світ вже звик до цинічної імітації лукашенком демократії в білорусі

28.01.2025 / 11:14
Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти білорусі. У санкційному списку опинились шість осіб та три компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великої Британії.

Зазначається, що санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, та компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну росії в Україні.

Санкції було введено проти голови білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка. Вони є відповіддю на фальшиві президентські вибори в білорусі.

Також санкції введено проти керівників установ, відповідальних за порушення прав людини в країн.

"Світ вже звик до цинічної імітації лукашенком демократії в білорусі, в той час як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ білорусі та викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу і демократію", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.

Серед осіб, щодо яких сьогодні запроваджено санкції, є:

  • Ігор Карпенко - голова Центральної виборчої комісії білорусі.
  • Віктор Дубровка - начальник білоруської виправної установи "Виправна колонія №11", м. Волковиськ.
  • Павло Казаков - начальник білоруської виправної установи "В'язниця № 1", м. Гродно.
  • Андрій Цедрик - начальник слідчого ізолятора (СІЗО) № 1, м. Мінськ.
  • Андрій Ананенко - начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
  • Михайло Бедункевич - заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Також під санкції потрапили три підприємства оборонного сектору білорусі:

  • ВАТ "АЛЕВКУРП" - компанія, пов'язана з урядом білорусі, що спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю.
  • ВАТ "Завод "Легмаш" - білоруська компанія, що виробляє боєприпаси для білоруського оборонного сектору.
  • КБ "Безпілотні вертольоти" (UAVHeli) - білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Велика Британія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 января
27 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.