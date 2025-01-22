Белика Британія: Світ вже звик до цинічної імітації лукашенком демократії в білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великої Британії.

Зазначається, що санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, та компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну росії в Україні.

Санкції було введено проти голови білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка. Вони є відповіддю на фальшиві президентські вибори в білорусі.

Також санкції введено проти керівників установ, відповідальних за порушення прав людини в країн.

"Світ вже звик до цинічної імітації лукашенком демократії в білорусі, в той час як насправді він жорстоко придушує громадянське суспільство і голоси опозиції, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом з нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ білорусі та викривати тих, хто відмовляє йому в його законному праві на свободу і демократію", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.

Серед осіб, щодо яких сьогодні запроваджено санкції, є:

Ігор Карпенко - голова Центральної виборчої комісії білорусі.

Віктор Дубровка - начальник білоруської виправної установи "Виправна колонія №11", м. Волковиськ.

Павло Казаков - начальник білоруської виправної установи "В'язниця № 1", м. Гродно.

Андрій Цедрик - начальник слідчого ізолятора (СІЗО) № 1, м. Мінськ.

Андрій Ананенко - начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Михайло Бедункевич - заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Також під санкції потрапили три підприємства оборонного сектору білорусі: