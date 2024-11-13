У Мінагрополітики розповіли про новий сервіс "еРослинництво"

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що відповідну постанову №1309 про запуск сервісу прийняв Кабінет міністрів на черговому засіданні. Ця постанова спрямована на виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції.

В Мінагро наголошують, що прийняття постанови забезпечить простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин шляхом впровадження електронної системи "еРослинництво".

Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємоповʼязаних електронних реєстрів:

Реєстру заявок;

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

Державного реєстру патентів на сорти рослин;

Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Також повідомляється, що частинами першою та другою статті 12 Закону України "Про насіння i садивний матеріал" встановлено, що для належного функціонування системи насінництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів:

Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва;

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

Реєстр органів з оцінки відповідності.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року.