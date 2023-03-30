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Мінагрополітики: Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці

30.03.2023 / 12:23
Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці в такі нужденні країни, як Ефіопія, Кенія та Ємен.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"За 9 місяців маркетингового року Україна вже відправила 293,3 тис. тонн пшениці до Ефіопії, що покриває 20% імпортних потреб країни в цій культурі. Річна потреба становить 1,5 млн тонн (дані USDA). До війни показник відправок української с/г продукції у цю країну становив 35% їх закупівель.

На 13% (283 тис. тонн) за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії. Цей показник є близьким до довоєнного: тоді наша країна забезпечила Кенію на 16% від її потреб. Щорічно, аби прогодуватися, їм необхідно завозити 2,2 млн тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.

У Мінагрополітики зазначили, що через війну найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%.

"Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні", - повідомили у відомстві.

зерно, Мінагрополітики
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