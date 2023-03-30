ЄС запускає проєкт, який виявлятиме прогалини у режимі санкцій проти росії

Про це з посиланням на офіційні джерела серед високопосадовців ЄС повідомило видання Bloomberg.

До проєкту долучилися Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія. Хоч, як повідомили джерела, більше країн ЄС зацікавлені створенням проєкту.

Орган орієнтовно має стартувати у червні 2023 року і працюватиме впродовж двох років.

Група займатиметься створенням мапи організацій, які будуть відповідальні за заморожування активів, та загалом покращуватиме реалізацію заходів щодо дотримання санкцій.

Проєкт є частиною Technical Support Instrument, запущеного Єврокомісією для підтримки членів ЄС у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив.

У грудні 2022 року Європейська комісія запропонувала зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином. Пропонується карати за порушення санкцій щонайменше до п’яти років позбавлення волі. Для компаній штраф може становити 5% від світового обороту.

Єврокомісія надає приклад кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС:

надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу;

незаморожування цих коштів;

надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду через територію держави-члена;

здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС;

торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;

забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;

надання інших заборонених або обмежених послуг, як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

У березні 2023 року США запровадили санкції проти компаній та осіб в Ірані й Туреччині, які причетні до іранських програм виготовлення безпілотників та балістичних ракет. Чотири організації та трьох осіб звинувачують у їхній участі у закупівлі обладнання, серед якого – двигуни європейського походження. США розцінюють такі дії як підтримку програм Ірану з виробництва БПЛА та озброєння. За даними Вашингтона, закупівельна мережа діє від імені Міноборони Ірану та його підрозділів. Раніше США оголосили санкції проти 39 компаній з різних країн, які забезпечують доступ уже підсанкційним іранським фірмам доступ до міжнародної фінансової системи.

Також у березні 2023 року у Німеччині оштрафували на 1,3 мільйона євро компанію, яка порушила санкції ЄС проти росії. Вона поставляла до рф гідравлічний молот, який використовували під час будівництва Кримського мосту.