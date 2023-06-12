Войти | Зарегистрироваться
08:59

суббота,
17 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Bloomberg: ЄС прибере кілька китайських компаній зі списку нових санкцій

16.06.2023 / 14:21
Європейський Союз має намір відмовитися від планів обмежити торгівлю з п'ятьма китайськими компаніями, пов'язаними з росією, після контактів із Пекіном.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Bloomberg.

Раніше стало відомо, що ЄС у проєкті нового пакета санкцій проти росії запропонував обмежити експорт до восьми компаній із Китаю через те, що вони нібито постачали російським фірмам заборонені технології.

За даними співрозмовника Bloomberg, п'ять із цих компаній були вилучені зі списку після запевнень китайських посадовців. Щодо решти трьох, зареєстрованих у Гонконгу, обговорення тривають.

У межах нового пакета санкцій під тиском Франції та Німеччини було також пом’якшено новий механізм, який дозволить державам запроваджувати цільові експортні обмеження на окремі товари для третіх країн, пише Bloomberg.

Китай, Bloomberg, санкції
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 июня
15 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.