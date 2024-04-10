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Bloomberg: російський експорт до Китаю скоротився

18.04.2024 / 11:14
російський експорт до Китаю у березні скоротився на 16% порівняно з показниками за цей же період минулого року. Така тенденція спостерігається вперше з середини 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, причиною такого скорочення експорту є погрози США щодо запровадження санкцій проти банків та підприємств, які можуть підозрювати у сприянні вторгненню росії до України.

При цьому, як розповіло джерело Bloomberg, російський диктатор володимир путін може порушити питання збільшення обсягів торгівлі з Китаєм на зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном - глава кремля хоче відвідати Пекін у травні.

Співрозмовник видання додав, що росія вважає уповільнення темпів зростання обсягу торгівлі як "тимчасове".

Варто зауважити, що торік обсяг торгівлі між росією та Китаєм досяг рекордних показників - він становив 240 мільярдів доларів. Це було пов'язано з китайським імпортом російської нафти та китайським експортом автомобілів, промислового обладнання та електроніки до росії.

Китай, Bloomberg
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