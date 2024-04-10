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Експерти: Несприятливі погодні умови є основним викликом для постачання продовольства в Європі

18.04.2024 / 13:19
Експерти назвали екстремальні погодні умови основним викликом для постачання продовольства в Європі в оцінці продовольчої безпеки ЄС, опублікованій Європейською Комісією.

Про це УНН пише з посиланням на Euractiv.

Звіт ґрунтується на висновках експертів, серед яких представники країн-членів ЄС, регіонів та різних груп зацікавлених сторін по всьому продовольчому ланцюгу ЄС.

Результати попереднього дослідження, проведеного у другій половині 2023 року, висвітлили екстремальні погодні явища, залежність від імпорту, транспортні перешкоди, волатильність ринку та високі виробничі витрати як основні проблеми, що викликають занепокоєння щодо продовольчої безпеки.

Ця остання оцінка показує, що подібні побоювання збереглися і в 2024 році.

Однак цього разу респонденти, які працюють у національних державних адміністраціях країн ЄС, висловили більше занепокоєння щодо екстремальних погодних явищ, високих виробничих витрат та цін на сировинні товари.

У свою чергу, представники галузі підкреслили загальний ризик, пов'язаний з несприятливими погодними умовами для виробництва продуктів харчування, та наголосили на викликах, пов'язаних з транспортом, особливо коли посуха впливає на можливості використання внутрішніх водних шляхів через низький рівень води.

Водночас у звіті підкреслюється стабілізація продовольчої інфляції нижче 5% на початку 2024 року і вказується на незначне зниження роздрібних цін на продукти харчування.

погода, Європа, продовольство
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