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Президент Чехії співчуває росіянам, які виїхали з рф і стикаються з труднощами через рішення москви

16.06.2023 / 18:30
Заходи безпеки щодо російських громадян, які живуть у західних країнах, повинні бути суворішими, ніж у звичайний час.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, він співчуває росіянам, які виїхали з рф і стикаються з труднощами через рішення москви розпочати повномасштабну війну, яке ймовірно, не підтримують. Однак коли триває війна, “заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час”.

“Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалася Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни”, – сказав Павел.

Президент Чехії пояснив, що йдеться про “нагляд спеціальних служб”.

Нагадаємо, Павел вважає, що напад рф на Україну потрібно називати потрібно називати російською віною, а не війною путіна. “Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, − сказав президент Чехії.

Павел
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