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російські чиновники закликають війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів рф через екокатастрофу

17.06.2023 / 16:25
Група чинних і колишніх російських чиновників закликає російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів рф через екокатастрофу, спричинену підривом греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. При цьому уникає критики агресії проти України.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна, посилаючись на звіт ISW.

Йдеться про представників муніципальної влади москви та санкт-петербурга, а також московської та ленінградської областей рф.

Вони підписали відкритий лист із закликом до російських сил, у якому стверджувалося, що руйнація греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть, йдеться у публікації.

У листі йшлося про те, що дії російського диктатора володимира путіна з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення в Україну, призвели "до невстановлених катастрофічних подій".

При цьому причиною виведення військ рф не наводилося продовження російських військових зусиль щодо окупації України, що москва називає "сво".

На думку експертів ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з кремлем, можливо, використовують суспільний неспокій щодо екологічної та гуманітарної ситуації, пов'язаної з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

"Кремль широко створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", - йдеться у звіті.

ISW
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