ПАРЄ планує розглянути питання щодо відсторонення спортсменів росії та білорусі від участі в Олімпійських іграх

"Прибула до Страсбурга на червневу пленарну сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи! Маємо серйозне завдання – проведення дебатів за терміновою процедурою та ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку готує Комітет ПАРЄ з питань культури, освіти, медіа та спорту, який я очолюю", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці в неділю.

Депутат нагадала, що попередній драфт резолюції "вже наповнений сильними формулюваннями", а тому, ймовірно, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) отримає рекомендацію ПАРЄ щодо недопуску російських і білоруських спортсменів.

Водночас на полях ПАРЄ, за її словами, відбудеться side-event, присвячений українським військовополоненим і пошуку шляхів підтримки їхнього звільнення.