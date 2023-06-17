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ПАРЄ планує розглянути питання щодо відсторонення спортсменів росії та білорусі від участі в Олімпійських іграх

19.06.2023 / 09:10
Парламентська Асамблея Ради Європи планує провести дебати і розглянути питання про ухвалення резолюції щодо відсторонення спортсменів росії та білорусі від участі в Олімпійських іграх, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Прибула до Страсбурга на червневу пленарну сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи! Маємо серйозне завдання – проведення дебатів за терміновою процедурою та ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку готує Комітет ПАРЄ з питань культури, освіти, медіа та спорту, який я очолюю", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці в неділю.

Депутат нагадала, що попередній драфт резолюції "вже наповнений сильними формулюваннями", а тому, ймовірно, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) отримає рекомендацію ПАРЄ щодо недопуску російських і білоруських спортсменів.

Водночас на полях ПАРЄ, за її словами, відбудеться side-event, присвячений українським військовополоненим і пошуку шляхів підтримки їхнього звільнення.

Кравчук, ПАРЄ
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