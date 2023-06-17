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У Ризі організовують спільні табори для українських та латвійських дітей

19.06.2023 / 10:12
Ризьке самоврядування оголосило конкурс на організацію спільних таборів для українських та латвійських дітей.

Ризьке самоврядування оголосило конкурс на організацію спільних таборів для українських та латвійських дітей.

Як передає Укрінформ, з посиланням на Delfi.

За інформацією управління зв’язків Ризької думи, за підсумками конкурсу буде виділено кошти на організацію літніх та осінніх таборів для організацій, фондів, підприємств та інших зацікавлених постачальників послуг. Організатори таборів мають подати пропозиції до 26 червня.

Метою таборів є підтримка соціалізації та психоемоційного благополуччя українських дітей та молоді, а також освоєння латиської мови та вдосконалення навичок співробітництва.

Умовами закупівлі передбачено, що у таборі має бути щонайменше 20 учасників. З них 50% мають бути дітьми громадян України, які проживають на території Ризького самоврядування, а 50% - латвійськими дітьми, які зареєстровані у Ризі або навчаються в одному із ризьких навчальних закладів.

У таборах зможуть перебувати учні 1-12 класів.

Очікувана тривалість – з 24 липня по 30 серпня для літніх таборів та з 21 по 29 жовтня для осінніх таборів.

Латвія, Рига
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