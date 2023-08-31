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Латвія планує замінувати кордон з росією та білоруссю

06.09.2023 / 12:16
Міністерство оборони Латвії розглядає розміщення на кордоні з росією та білоруссю протитанкових мін та інших додаткових перешкод.

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVNET.

Глава Міноборони представила оновлену концепцію національної оборони Латвії. У ній зазначено, що інженерне посилення латвійського кордону є важливим для зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни.

При цьому збройні сили країни разом з прикордонною службою мають розробити плани та механізми на випадок гібридних загроз.

"Кордон має бути облаштований, і це відповідальність МВС - побудувати паркан, встановити датчики та кабелі, і це потрібно зробити якнайшвидше. Також кордон має бути облаштований і з військової точки зору. Навіть якщо ми бачимо, що одна частина групи найманців "вагнера" перенаправляється до росії та Африки, інші залишаються в білорусі, і ситуація може швидко змінитися", - розповіла Мурнієце.

Вона вважає за необхідне розміщення танкових зубців та металевих/бетонних конструкцій на кордоні. Також, як додала міністр, розглядається можливість встановлення протитанкових мін.

За словами Мурнієце, Латвія обговорює питання щодо зміцнення кордону з іншими країнами Балтії.

Варто зауважити, що Латвія межує з росією на сході, а з білоруссю - на південному сході.

Латвія, Мурнієце
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