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Подоляк: путін живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності

06.09.2023 / 09:10
російський президент живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він повністю недієздатний і з ним неможливо домовитися.

Про це написав у твіттері радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Так він прокоментував заяву володимира путіна про те, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, а це знищення півтора мільйона людей".

"Людина, яка не користується телефонами та комп'ютерами, закликає подивитися на те, що "євреї пишуть в інтернеті про президента Зеленського", як на виправдання воєнних злочинів росії в Україні. І знову людина, яка свідомо віддає накази атакувати іншу країну ракетами, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей і стирати з лиця землі міста і села, пропонує нове виправдання своєї внутрішньої неадекватності", - написав Подоляк.

За його словами, "крім чергової цинічної спроби використати історичну тему Голокосту як вітрину для виправдання сучасних російських нацистських практик з боку їхнього послідовника фашиста Ільїна, я хочу звернути увагу ще на одну річ. Це ще одне підтвердження того, що російський президент живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності".

"путін не є раціональним гравцем, який заслуговує на інвестиції в довгострокове партнерство: це мають розуміти гравці в усіх частинах світу. І так, Близький Схід теж повинен позбутися своїх ілюзій і усвідомити нарешті, що фашизм реанімовано в російській обгортці", - написав також він.

Подоляк
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