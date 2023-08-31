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шойгу запропонував військові навчання у форматі рф - Китай - КНДР

05.09.2023 / 15:23
росія в липні запропонувала Північній Кореї провести тристоронні військово-морські навчання з рф і Китаєм.

Про це 4 вересня повідомила розвідка КНДР, передає Yonhap News Agency.

За словами директора Національної розвідувальної служби (NIS) Кім Ке Хьона, міністр оборони рф сергій шойгу, який був з візитом у Північній Кореї 25-27 липня, під час зустрічі з Кім Чен Ином запропонував навчання рф - Китай - КНДР.

Також розвідка КНДР підтвердила два пуски балістичних ракет малої дальності, здійснені Північною Кореєю минулої середи, але повідомила, що тільки один із них був успішним, а другий - невдалим.

Нагадаємо, США, Південна Корея і Японія провели навчання на тлі загрози КНДР.

Китай, КНДР, росія
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