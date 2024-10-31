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Bloomberg: Альянс рф та КНДР - це дипломатичний головний біль для Китаю, який настає в небезпечний час

06.11.2024 / 17:27
Альянс Росії і Північної Кореї створює проблему лідеру Китайської народної республіки Сі Цзіньпіну.

Міжнародна спільнота посилює тиск на Пекін з вимогою приборкати двох своїх найближчих дипломатичних партнерів, пише Bloomberg.

Високопоставлений південнокорейський чиновник сказав, що розгортання військ КНДР в Україні не відповідає інтересам Китаю. Сеул попросив офіційних осіб у Пекіні відігравати відповідальну роль у конфлікті.

"Для Сі це дипломатичний головний біль, який настає в небезпечний час. Хоча Китай був найбільшим благодійником росії та Північної Кореї останніми роками, оскільки китайський лідер кидає виклик світовому порядку на чолі зі США, він прагнув зобразити Пекін як нейтральний щодо війни в Україні, водночас прагнучи поліпшити стосунки зі США та їхніми союзниками. Оскільки економіка Китаю перебуває в занепаді і підтримується експортом, він зацікавлений у збереженні більш-менш стабільних зовнішніх відносин", - пишуть у статті.

Партнерство російського диктатора володимира путіна і очільника КНДР Кім Чен Ина порушує обережний баланс Сі на обох фронтах. Стосунки москви та Пхеньяна не лише ризикують посилити економічний тиск на Китай. Вони підривають аргумент Пекіна про те, що США не повинні мати військових союзів у регіоні.

"Пекін буде обережний, щоб публічно не відчужувати Пхеньян або москву. Але в міру того, як зростають побоювання з приводу ескалації з боку Північної Кореї, це може підштовхнути китайських лідерів до участі в тихій дипломатії зі своїми європейськими, азіатськими та американськими колегами", - каже наукова співробітниця Китайського центру Джона Л. Торнтона та Інституту Брукінгса Патриція Кім.

Китай публічно не коментує відправку військ КНДР у росію. Це свідчить про незадоволення тим, що Кім додає ризиків у геополітичний ландшафт.

Ймовірно, Північна Корея запустила балістичні ракети у вівторок, через кілька днів після запуску міжконтинентальної балістичної ракети, яка продемонструвала здатність Кіма завдати ядерного удару по материковій частині США. Це відбулося перед напруженими виборами у США, які можуть повернути до влади Дональда Трампа. Республіканець пригрозив поновити торгівельну війну з Китаєм і підвищує ймовірність нового раунду переговорів з Кімом.

Вимога до росії припинити війну може "позбавити Пекін важливого партнера", каже науковий співробітника з китайської політики в Центрі аналізу Китаю Інституту політики азійського суспільства Ніл Томас.

"Пекін навряд чи відреагує таким чином, який підірве його зростаюче дипломатичне, економічне і військове співробітництво з москвою. Він, швидше за все, посилить свою власну взаємодію з Пхеньяном", - пояснив він.

Китай, КНДР, росія, Пекін
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