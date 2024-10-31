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Reuters: Південна Корея зобов’язала власника Facebook сплатити понад 15 млн доларов

06.11.2024 / 15:23
Південна Корея зобов’язала власника Facebook Meta Platforms сплатити 21,62 мільярда вон (15,67 мільйона доларів) штрафу після того, як виявилося, що компанія збирала конфіденційні дані користувачів і передавала їх рекламодавцям без законної на те підстави.

Про це пише Reuters у вівторок, 5 листопада.

Технологічний гігант отримав інформацію про близько 980 тис. південнокорейських користувачів Facebook щодо їхніх релігійних переконань, політичних поглядів.

Згодом інформацією скористалися близько чотирьох тисяч рекламодавців.

"Окремо встановлено, що компанія аналізувала дані про поведінку користувачів, наприклад сторінки, які їм подобалися, і рекламні оголошення, які вони натискали на Facebook, а також створювала та керувала рекламними темами, пов’язаними з конфіденційною інформацією", – мовиться у заяві Комісії із захисту персональних даних.

Раніше провідний регулятор конфіденційності Європейського Союзу оштрафував Meta за збереження паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Facebook, Meta, Південна Корея
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