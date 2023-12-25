Business Insider: Китай і росія наближаються до формування військового альянсу

Про це пише Business Insider.

Аналітики наголошують, що Китай і росія наближаються до формування військового альянсу.

"Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає дедалі глибшим і досвідченішим, навіть якщо це не формальний альянс у західному розумінні", - зазначив генеральний директор Atlas Group Джонатан Ворд.

Пекін надав москві життєво важливу економічну та дипломатичну підтримку у повномасштабній війні проти України. Вашингтон тим часом дав Києву мільярдну військову допомогу.

У війні на Близькому Сході росія та Китай приєдналися до Ірану та критикували операцію Ізраїлю у Секторі Гази. США допомагали Ізраїлю.

Експерти вважають, що Китай може стежити за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ на ймовірне вторгнення у Тайвань.

"російсько-китайське всеохоплююче стратегічне партнерство координації для нової ери завжди стосувалося військової сили", - сказав Ворд.

росія та Китай за останні два роки розпочали спільні військово-морські навчання в Японському морі. рф передала Китаю технології підводних човнів, які могли б допомогти у війні проти союзників США у Тихому океані. Сі та путін пообіцяли співпрацювати у розвитку високотехнологічної зброї.

москва також продала Пекіну літаки Су-25, вертольоти Мі-17 і системи ППО С-400.

Офіційний військовий альянс лідери двох держав не підписували, але такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників, пише Челс Міхта у своїй статті для Центру аналізу європейської політики.

"Повномасштабний китайсько-російський альянс створив би для Сполучених штатів загрозу, яка не схожа на жодну загрозу, з якою вони стикалися після закінчення холодної війни", - вказав він.

Комісія Конгресу зі стратегічної позиції США у жовтні 2023 року сказала, що їхня держава зараз стикається із загрозами, які "фундаментально відрізняються від того, що було у минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни".

Конгресу закликав Пентагон переглянути свої плани, щоб бути готовим до можливості одночасної війни проти Китаю і росії.

"Вісь росія-Китай становить величезну загрозу для Сполучених штатів, враховуючи, що нам доведеться піклуватися про безпеку як в Європі, так і в Азії, а також на Близькому Сході, з ризиком опинитися в тонкому стані, поки Пекін і москва координуватимуть зусилля, щоб досягти регіональних амбіцій", - вказав Ворд.

Деякі експерти не вірять, що російсько-китайський альянс буде стабільним. Між двома країнами існує давня напруженість. Китай тим часом хоче зберегти міцні зв'язки з прибутковими західними ринками.

"Сполучені Штати все ще можуть впоратися з обома загрозами, але це вимагатиме значного збільшення розподілу тягаря, особливо серед європейських союзників, які зараз побачили справжні наслідки російсько-китайської геополітичної "координації" після вторгнення до України", - додав експерт.