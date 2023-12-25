ЦНС: росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців для війни проти України

Про це 25 грудня повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Повідомляється, що зараз ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де планує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу".

"Останній рф створює як заміну найманцям пвк вагнер, які діяли в Африці, але були відправлені в зону "сво". Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України. Зауважимо, що легких заробітків не існує й ціна за свої злочини зростає вже в Україні. Понад 350 тис. ліквідованих нацистів зс рф про це свідчать, але не особисто", - йдеться в повідомленні.