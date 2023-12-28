МО Британії: За останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту росії

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Останній випадок зі знищенням корабля путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту росії", - зауважив Шаппс.

Він підкреслив, що домінування росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.