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МО Британії: За останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту росії

27.12.2023 / 16:25
Удар українських сил по російському військовому кораблю у Феодосії в окупованому Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Останній випадок зі знищенням корабля путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту росії", - зауважив Шаппс.

Він підкреслив, що домінування росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

флот, Шаппс
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