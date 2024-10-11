пєсков: переговори лідерів рф та Китаю відбулися дуже відверто та конструктивно

Про це пише тасс із посиланням на речника путіна дмитра пєскова, передає УНН.

За словами пєскова, переговори лідерів рф та Китаю відбулися дуже відверто та конструктивно.

Нагадаємо, російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.