Войти | Зарегистрироваться
00:51

четверг,
24 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

пєсков: переговори лідерів рф та Китаю відбулися дуже відверто та конструктивно

23.10.2024 / 13:19
російський диктатор володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні та міжнародну обстановку в цілому.

Про це пише тасс із посиланням на речника путіна дмитра пєскова, передає УНН.

За словами пєскова, переговори лідерів рф та Китаю відбулися дуже відверто та конструктивно.

Нагадаємо, російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.

Китай, росія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 октября
22 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.