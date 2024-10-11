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BILD: КНДР відправила у росію підрозділ "бойових рабів"

22.10.2024 / 17:27
Розвідка Південної Кореї NIS повідомила яких солдатів КНДР відправила на війну проти України, і яким чином їх переправляли на територію росії.

Відомо, що у вересні до рф відправили 1500 північнокорейських солдатів. Крім того, супутниками було виявлено чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту рф, на яких вони припливли з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока, пише BILD.

Згодом почала збільшуватися кількість перельотів російських військово-транспортних літаків Ан-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Зазначається, що ймовірно, вони також перевозили північнокорейських військових.

За наявною інформацією, щонайменше чотири сотні військових із КНДР, які прибули до рф, тренуються в казармах під Хабаровськом. Південнокорейської розвідка повідомила, що їм видали підроблені документи і російські паспорти, їх видають нібито за бурятів і якутів.

За даними видання, 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії. Цей спецпідрозділ вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці були охоронцями батька диктатора Кім Чен Іра. Тоді на очах у його сина вони кулаками, руками і молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів.

Оглядач BILD Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки вони виросли в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу.

Повідомляється, що майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера". Передбачається, що саме цих солдатів відправили на війну проти України.

КНДР, BILD
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