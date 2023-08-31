Санду знову виграла б на президентських виборах, якби вони проходили найближчими вихідними, - опитування

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такими виявилися результати Барометра громадської думки, опубліковані 4 вересня.

Якби вибори у Молдові проходили найближчими вихідними, за Маю Санду голосували б 29,4% учасників опитування, а проросійського експрезидента Ігоря Додона підтримали б 18,1%.

Інші потенційні кандидати відстають з великим відривом. За мера Кишинева Іона Чебана проголосували б 5,6%, за лідера "Нашої партії" Ренато Усатого – 5,1%, за експрем’єра Іона Кіку — 4,1%, за лідера забороненої партії "Шор" Ілана Шора — 3,2%, за лідера комуністів Владіміра Вороніна — 1,5%.

Водночас 9,6% проігнорували б вибори, і 20,5% ще не визначилися з позицією.

Опитування провела компанія CBS-Research у проміжку з 9 по 23 серпня на замовлення Інституту публічних політик. Опитали 1215 мешканців Молдови, респондентів з Придністров’я не залучали.