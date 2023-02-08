Євробляхи повертаються: Україні хочуть передавати конфісковані у Латвії автомобілі

Про це йдеться у заяві генерального директора Служби державних доходів Латвії Ієви Яунземе, яку приводить Delfi.

За її словами, ця ініціатива належить міністру фінансів Латвії Арвілса Ашераденса. Зокрема, мова йде про пожертвування Україні автомобілів, конфіскованих у водіїв за водіння у нетверезому стані.

Зазначається, що на сьогодні автівки, які забрали у п'яних водіїв, продають на організованих Службою держдоходів аукціонах мало не за безцінь. Щоправда, покупець має можливість оцінити машину лише зовні, детальна діагностика або тест-драйв не передбачені. Втім, саме через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, оскільки власником може стати той, хто з усіх охочих запропонує найбільшу суму.