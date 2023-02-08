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Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України зросла до 38%

09.02.2023 / 14:22
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд гривень до 432 млрд гривень.

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну переломило сталу тенденцію поступового скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках, яке тривало з 2018 року: за цей час обсяг NPL зменшився на майже 300 млрд гривень,  частка  в кредитному портфелі скоротилася з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Наслідки війни – руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників знижують їх спроможність обслуговувати кредити, погіршують якість кредитних портфелів банків та зумовлюють збільшення відрахувань у резерви.

Банки вже визнали значні кредитні втрати – від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 100 млрд гривень і становлять понад 12% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору країни-агресора можуть сягнути 30%.

Коефіцієнт покриття NPL (відношення усіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив на кінець 2022 року 95%.

НБУ, кредити
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