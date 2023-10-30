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НБУ: В українських банках скоротилася частка проблемних кредитів

02.11.2023 / 13:19
Частка проблемних кредитів (NPL) у банках за 9 місяців цього року незначно скоротилася - до 37,9%.

Як пише УНН, про це повідомили у НБУ.

Як повідомляється, обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 жовтня становив 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче показника на 1 січня.

"Частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0,2 в.п. – до 37,9%", - вказали у НБУ.

При цьому у вересні, як повідомляється, обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 4,0 млрд грн, а частка – на 0.6 в.п. - "завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм".

За даними оприлюдненого у жовтні опитування банків про умови кредитування, попит на корпоративні гривневі кредити у ІІІ кварталі зріс, як і попит на кредити населенню, і більшість банків очікують на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів у наступні 12 місяців.

"Визнання банками кредитних втрат у поточному році порівняно з минулим роком пригальмувало. Обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни становили 107 млрд грн, або майже 13% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року", - повідомили у Нацбанку.

Водночас, як вказано, триває оцінка стійкості банків та банківської системи, за попередніми результатами якої "банки в цілому адекватно оцінюють кредитні ризики, проте окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику".

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

НБУ, кредити, NPL
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