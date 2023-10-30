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Шмигаль: Пріоритетом для держави повинні стати переробні підприємства

02.11.2023 / 10:12
Пріоритетом для держави є підтримка переробних підприємств серед малого та середнього бізнесу.

Як написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, про це йшлося під час наради з Мінагрополітики, Мінфіном та Мінекономіки, передає Укрінформ.

"У фокусі держави насамперед малий та середній бізнес. Пріоритет повинні мати переробні підприємства. Адже це створюватиме додану вартість, нові виробництва та робочі місця", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на нараді обговорили також продовження підтримки сільгоспвиробників в межах програми "5-7-9". Відповідні кошти передбачено в проєкті держбюджету на 2024 рік.

Шмигаль
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