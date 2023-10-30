В Україні подорожчало м'ясо, молочна продукція та яйця

Овочі у майбутньому мають подорожчати, пише Gazeta.ua з посиланням на Кореспондент.

У вересні ціни на продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. На 9,7% подешевшали овочі. На 5,1-0,4% здешевіли фрукти, продукти перероблювання зернових, рис, соняшникова олія, риба та продукти з риби.

На 12,3% подорожчали яйця, на 1,3-0,5% зросли ціни на масло, цукор, м'ясо та м'ясопродукти, сало, хліб, молоко.

М'ясо зросло у ціні через подорожчання кормів, палива та електроенергії й ускладнення логістики. Також у війну скорочується поголів'я тварин.

Узимку корови дають менше молока. Аналітики вказують, що з цієї категорії найбільше подорожчає вершкове масло - на 15-20%.

Найближчим часом відчутно зростуть ціни на яйця. Перед новорічними святами вони мають досягнути пікового значення.

"Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 гривень за десяток", - сказав голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Овочі, фрукти та молочна продукція найближчим часом можуть зрости у вартості.

"Під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", - пояснив він.

Ціна овочів та фруктів щомісяця буде підвищуватися на 5-10% щомісяця. Молочна продукція подорожчає на 3-5%.

Гайду додав, що восени 2023 року вартість більшості продуктів буде нижчою, ніж торік. Гречка подешевшала більш ніж у два рази. Цього року зібрали рекордний врожай.

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Інна Сало прогнозує, що до Нового року ціни на яблука та банани можуть зрости ще до 10%. Через збільшення пропозиції очікується зниження цін на цитрусові на 10-15%.

У листопаді капуста може подорожчати на 10%, до 9 грн/кг, буряк - до 8,50 грн/кг (+6%), цибуля ріпчаста - до 14 грн/кг (+13%), морква - до 10 грн/кг (+7%).

"До Нового року ціни на овочеві можуть додатково зрости до 15 відсотків. Очікується, що через високий попит та обмеженість якісної пропозиції найбільше зросте ціна на ріпчасту цибулю",– зазначила експертка.

Експерт Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка сказав, що на ринку свинини активізувалися імпортні поставки. Це не дає ціні швидко рости, але до кінця осені можливе здорожчання до 5%.

Ціна на яйця буде варіюватися від 60-70 грн/за десяток до кінця року.