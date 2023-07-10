В Україні можуть зрости ціни на яйця. Прогнозують, що до холодів ціна становитиме 70-75 грн/десяток.

Про це пише Gazeta.ua з посиланням на УНІАН

Серед причин цього здорожчання електроенергії та пального. У "Союзі птахівників" додали, що на подорожчання може вплинути очікуване цього року зниження врожаю зернових та олійних. Вони складають основу комбікорму для птиці.

Але найближчим часом різкого злету цін на яйця очікувати не слід. Зараз зупинили їхній експорт та транзит через сусідні країни ЄС.

"Вітчизняні підприємства не будуть зацікавлені занадто задирати ціну. Адже запаси яєць на фабриках накопичуватимуться", – кажуть експерти.

Ситуація може змінитися із настанням холодів. Економічний експерт Олександр Хмелевський наголосив, що у цей час вартість енергоносіїв та електроенергії зростає, а виробництво яєць знижується.

Зараз десяток яєць "Квочка" коштує 57,75 грн, "Ясенсвіт" 59,26 грн.

Дефіциту яєць найближчим часом не буде. Відбуватиметься поступове відновлення виробництва.

"З боку попиту також якихось суттєвих змін не очікується, зазначають представники роздрібних мереж. На початку повномасштабної війни попит на яйця, як і на всі основні групи товарів, був дуже великий. Насьогодні попит стабілізувався", – підсумували у статті.