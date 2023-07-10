ФДМУ: Суд повернув у державну власність «трубу Медведчука»

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Фонд державного майна України (ФДМУ).

«Господарський суд Житомирської області задовольнив позов ФДМУ щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України», - йдеться в повідомленні.

У Фонді нагадують, що судові справи, які мали на меті повернути трубопровід у державну власність, тривали із 2011 року. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, в 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснєфтєпродукту».

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.

У межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ «Укртранснафта».

У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Наприкінці червня суд став на бік ФДМУ.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року АТ "Укртранснафта" отримало всі документи, необхідні для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

РНБО на засіданні 19 лютого 2021 року ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Пізніше, 21 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", увівши в дію рішення РНБО від 19 лютого. А 23 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна та інфраструктури цього трубопроводу. У свою чергу, АРМА обрало управителем нафтопроводу Укртранснафту.