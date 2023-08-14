ФДМУ отримав ще 30 підприємств для подальшої приватизації або ліквідації

Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Рішення Кабмін ухвалив 11 серпня. Воно стосується 30 єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій.

25 з них належать до сфери управління Національної академії аграрних наук України (площа їх с/г земель – близько 100 000 га). Ще два підприємства раніше були у сфері управління Держрибагентства, по одному – у сфері управління Мінагрополітики, Агентства відновлення та Держенергоефективності.

Завдання Фонду стосовно 25 перших - консолідувати державні сільськогосподарські землі та створити інструмент для передачі цієї землі в оренду на прозорих аукціонах державної системи Prozorro.Продажі. Стосовно решти - знайти ефективного власника для цих активів, а залучені інвестиції спрямувати на потреби Сил оборони України.

Як вказано, більшість переданих до Фонду Держмайна підприємств – це дослідні господарства Національної академії аграрних наук України. Також до списку потрапили Державна організація «Аграрний фонд», ДП «Нові технології дорожнього будівництва» та ДП «Український метановий центр».

Окрім того, уряд визначив Фонд держмайна уповноваженим органом управління, який здійснює функції з управління майном державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» та ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль».

Також Фонд держмайна здійснюватиме контроль за діяльністю державного об’єднання матеріально-технічних ресурсів «Укрпостачпреса», Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд», Української кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд».