Войти | Зарегистрироваться
14:09

понедельник,
14 августа
Онлайн
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Блащак: Загалом Польща купить 1 тисячу танків K2

14.08.2023 / 09:10
Польські збройні сили закуплять 1 тис. танків у Південної Кореї, повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Міністерство національної оборони приділяє велику увагу озброєнню бронетанкових частин танками. Основними напрямками їх придбання є США та Республіка Корея. Загалом ми купимо 1 тис. танків K2", - сказав керівник Міноборони Польщі, якого цитує агентство PAP.

"У нас уже є виконавчий контракт на поставку 180 машин, які будуть поставлені в Польщу до 2025 року. Перші з них уже стоять на озброєнні нашої армії. Наступний крок - придбання 820 танків K2PL, тобто полонізованої версії цього танка", - додав він.

Як повідомив Блащак, для цієї мети було створено польсько-південнокорейський збройовий консорціум, до складу якого увійшли польський державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, підприємство Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne і південнокорейська компанія Hyundai Rotem Company.

"Ми прагнемо максимального залучення польської оборонної промисловості. Плануємо, що перші K2PL надійдуть до нашої армії вже 2026 року. Ці танки разом з американськими Abrams стануть кістяком наших бронетанкових військ на найближчі роки та десятиліття. Це епохальне посилення нашого оборонного потенціалу. Ми будуємо найсильнішу сухопутну армію в Європі", - заявив глава Міноборони Польщі.

Блащак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 августа
13 августа
12 августа
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.