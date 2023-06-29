Блащак: Польща хоче мати найсильніші сухопутні війська в Європі

Про це повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.

За словами очільника міноборони, це потрібно, «щоб відлякувати агресора та показати, що не варто нападати на Польщу».

У суботу, 1 липня, Блащак узяв участь у 18-му з'їзді «Клубів Газети Польської», що відбувся у Спалі Лодзького воєводства. У ході дискусії, присвяченій національній безпеці та модернізації Збройних сил, міністр указав на основні елементи, на яких, на його думку, ґрунтується безпека Польщі, та завдяки яким країна нарощує свій потенціал стримування.

Першим із цих елементів є збільшення чисельності Війська Польського. За словами Блащака, чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні.

Другим елементом, який назвав очільник Міноборони, є технічна модернізація Збройних сил Польщі та оснащення їх найсучаснішим обладнанням. Міністр, зокрема, назвав танки Abrams і K2, бойові машини польського виробництва Borsuk, корейські легкі бойові літаки FA-50 і замовлені американські винищувачі F-35.

Гарантія безпеки Польщі є передусім завданням польської армії. підкреслив глава оборонного відомства.