Канцлер Австрії розповів, які європейські країни не можуть дати гарантії безпеки Україні

Про це він повідомив у коментарі ЗМІ в Брюсселі, перед початком саміту Євросоюзу, однією з тем якого буде й ситуація в Україні.

«Для нас, як нейтральних держав, зрозуміло, що ми не можемо давати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта і Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення», – наголосив Негаммер.

Він додав, що в Євросоюзі мають врахувати думку країн-членів із нейтральною позицією. Водночас канцлер висловив сподівання, що на саміті вдасться знайти оптимальне формулювання.

«Необхідно чітко враховувати роль нейтральних держав. Ми обов’язково обговоримо це і знайдемо формулювання, які будуть прийнятні й для нас», – уточнив Негаммер.

Як зазначає видання The Guardian, коментар канцлера Австрії пролунав після заяви міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена в одному з інтерв’ю. Останній виступив проти “зниження планки” ЄС щодо членства України з точки зору корупції та демократії, оскільки це начебто може призвести до ризику “імпорту нестабільності”.

Водночас Расмуссен запевнив, що Данія підтримує членство України в Євросоюзі, проте “геополітичні обставини” не виправдовують відмову від реформ у сфері управлінні.

За даними західних ЗМІ, Євросоюз планує запропонувати Україні “майбутні безпекові зобов’язання” на тлі контрнаступу української армії та невдалого заколоту в Росії. Вони мають увійти до проєкту резолюції саміту лідерів ЄС, який відбувається 29-30 червня.