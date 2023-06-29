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Боррель: Слабший путін – це більша небезпека

30.06.2023 / 13:19
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що заколот пвк "вагнер" послабив владу очільника кремля і ЄС потрібно готуватися до нових ризиків, що постають у зв'язку з більшою нестабільністю росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю лідерів країн Євросоюзу.

Боррель сказав, що останні події у росії будуть однією з ключових тем обговорення. За його словами, досі ЄС розглядав росію передусім як загрозу, оскільки москва застосувала силу проти України, але тепер змушений врахувати нові ризики через внутрішню нестабільність у росії.

"Очевидно, що путін виходить з цієї кризи слабшим. Але слабший путін – це більша небезпека. Тож нам треба дуже добре розуміти наслідки... путін втратив монополію на застосування сили, і, безперечно, нестабільна росія є більшим ризиком", – зазначив Жозеп Боррель.

На уточнюючі запитання про те, що збираються робити країни Євросоюзу, Боррель зазначив, що ЄС "думає над сценаріями і потребує глибокого аналізу".

"Будьте певні, саме цим зараз займаються усі розвідки країн-членів", – додав дипломат.

Боррель зауважив, що з приводу того, що відбувалося у росії, подальших подій і наслідків заколоту залишається дуже багато питань. Він припустив, що очільник кремля ближчим часом почне боротьбу з людьми всередині системи, у лояльності яких має сумніви.

"Єдина відповідь, яку ми можемо дати на будь-що, що відбувається в Росії – це продовжувати підтримувати Україну", – наголосив високий представник ЄС.

Він додав, що проситиме лідерів продовжити підтримувати фінансування Європейського фонду миру, з якого у тому числі фінансують військову допомогу для України.

Боррель
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