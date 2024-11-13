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Австрійський канцлер запропонував Трампу свою країну як "гарне місце для переговорів між Україною та росією"

27.11.2024 / 14:21
Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу Австрію як майданчик для ведення "мирних переговорів" між Україною та росією.

Деталі розмови Негаммер розповів в інтерв’ю каналу PULS 24, яке має вийти у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу каналу.

За словами канцлера Австрії, його розмова з Трампом від початку швидко перейшла до теми російсько-української війни.

"Трамп запитав мене про мою оцінку, оскільки я був одним з небагатьох, хто зустрічався з путіним і Зеленським. Він також виклав мені свій погляд. І ми дуже швидко почали говорити про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – поділився він.

Негаммер, за його ж словами, запропонував Австрію як "гарне місце для переговорів, як нейтральну країну". Як на це відреагував обраний президент США, не уточнюється.

Австрійський канцлер також заявив, що з розмови з Трампом у нього склалось враження, що той "дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про закінчення війни".

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну між росією і Україною "за 24 години". Проте, наскільки відомо, жодних конкретних планів реалізації цього у нього не було.

Негаммер, Австрія
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