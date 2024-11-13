Вірменія не візьме участі у саміті ОДКБ 28 листопада

Про це заявив помічник глави російської держави юрій ушаков на брифінгу у вівторок, 26 листопада.

"Вірменія брати участь (у роботі саміту – ред.) не буде, але її представники заздалегідь повідомили, що нічого не мають проти ухвалення на саміті відповідних узгоджених документів", – сказав він журналістам.

ушаков заявив, що москва "не ставить під сумнів право вірменських партнерів самостійно визначати свій курс щодо подальшої роботи організації".

При цьому він зазначив, що Єреван де-юре залишається повноправним членом ОДКБ та зберігає за собою усі відповідні права та обов'язки.

"Двері для фізичного повернення Вірменії до роботи ОДКБ відчинені, і ми сподіваємося, що все-таки вірменські представники рано чи пізно відновлять свою співпрацю в межах цієї організації", – додав ушаков.