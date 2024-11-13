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G7: Ми найрішучішим чином засуджуємо безвідповідальну і загрозливу ядерну риторику росії

27.11.2024 / 13:19
Міністри закордонних справ "Групи Семи" засудили ядерну риторику росії та її стратегію залякування, заявивши, що не "терпітимуть" це.

Про це йдеться в підсумковому комюніке зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи Семи", яка відбулась в Італії 26 листопада, пише УНН із посиланням на Sky TG24.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо безвідповідальну і загрозливу ядерну риторику росії та її позицію стратегічного залякування. Ми ніколи не потерпимо погроз застосування ядерної зброї, не кажучи вже про будь-яке застосування ядерної зброї росією в контексті її агресивної війни проти України. Ми також висловлюємо нашу глибоку стурбованість застосуванням росією хімічної зброї та засобів придушення заворушень як методу ведення війни в Україні" - йдеться у підсумковому комюніке зустрічі.

Затвердження володимиром путіним оновлених принципів ядерної стратегії росії викликало жваву дискусію серед експертів та політиків у всьому світі. В документі йдеться про розширення умов, за яких росія може застосувати ядерну зброю. Це стосується як ядерного, так і неядерного нападу, якщо він загрожує суверенітету чи територіальній цілісності росії або її союзників. Крім того, агресія будь-якої держави-члена військової коаліції проти росії буде розцінюватися як напад усієї коаліції.

Оновлення доктрини відбулося на тлі повідомлень про те, що США дозволили Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території росії. На це москва неодноразово реагувала жорсткими заявами, наголошуючи, що такі дії можуть бути розцінені як пряма участь країн НАТО у конфлікті в Україні.

G7
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