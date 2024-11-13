Адмірал НАТО назвав, що може допомогти Європі в новій глобальній гонці озброєнь

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

"Європа не зможе виграти майбутню війну озброєнь, дотримуючись правил, які вона нав'язала собі сьогодні", - заявив він.

За його словами, наразі європейські виробники зіштовхуються з "надмірним виконанням вимог". Однак Євросоюз повинен зрозуміти, що для продовження гонки озброєнь необхідно змінити правила гри.

На його думку, необхідно прискорити програми озброєння. Зокрема, він нагадав що у Франції фрегати роками чекають необхідного оновлення бойового режиму, а деякі американські військові кораблі можна модернізувати щодня.

"Якщо ви хочете залишитися в гонці озброєнь, змініть свої правила", - підкреслив він.