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Адмірал НАТО назвав, що може допомогти Європі в новій глобальній гонці озброєнь

27.11.2024 / 11:14
Європа повинна діяти швидше та ризиковіше у питаннях оборони. Це може допомогти в новій глобальній гонці озброєнь.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

"Європа не зможе виграти майбутню війну озброєнь, дотримуючись правил, які вона нав'язала собі сьогодні", - заявив він.

За його словами, наразі європейські виробники зіштовхуються з "надмірним виконанням вимог". Однак Євросоюз повинен зрозуміти, що для продовження гонки озброєнь необхідно змінити правила гри.

На його думку, необхідно прискорити програми озброєння. Зокрема, він нагадав що у Франції фрегати роками чекають необхідного оновлення бойового режиму, а деякі американські військові кораблі можна модернізувати щодня.

"Якщо ви хочете залишитися в гонці озброєнь, змініть свої правила", - підкреслив він.

НАТО, Вандьє
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