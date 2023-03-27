Блащак: Невдовзі польська армія може стати найчисленнішою в Європі

Про це повідомляє Польське радіо.

"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", - сказав Блащак.

Як він зазначив, Польща має зробити висновки із війни в Україні. За його словами, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів.

Раніше глава оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити кількість армії до 300 тисяч солдатів.