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Блащак: Невдовзі польська армія може стати найчисленнішою в Європі

27.03.2023 / 14:40
Віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що невдовзі польська армія може стати найчисленнішою в Європі.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", - сказав Блащак.

Як він зазначив, Польща має зробити висновки із війни в Україні. За його словами, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів.

Раніше глава оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити кількість армії до 300 тисяч солдатів.

Блащак, Польща
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