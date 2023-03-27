Бен Ходжес назвав подію, яка може стати вирішальною частиною війни росії проти України

Про це в інтерв'ю Newsbreak заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

За його словами, перебіг війни може змінитись дуже швидко, якщо Сполучені Штати відкрито заявлять, що хочуть перемоги України. Також, вважає Ходжес, у Білому домі мають погодитись з тим, що звільнення Криму є ключем до перемоги України. Він додав, що США зробили дуже багато для української армії у контексті військової допомоги, проте зараз бракує твердої заяви про перемогу України.

«Ви можете убити кожного росіянина в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічний результат, але ви звільните Крим, і тоді, я думаю, ви повністю зміните весь стратегічний контекст. Але чого не вистачає, так це того, що президент, адміністрація не сказали публічно: «Ми хочемо, щоб Україна перемогла», – заявив Ходжес.

Американський генерал вважає, причина цього полягає в тому, що США поки що не впевнені у результаті війни. Він додав, що президент Джо Байден зробив хорошу роботу з об'єднання союзників. Проте США та їхні європейські партнери, як і раніше, стурбовані тим, що станеться, якщо російський диктатор Володимир Путін втратить владу.

«Людям не спадає на думку, що росія тут зазнає поразки, їм важко з цим. Я думаю, що адміністрація також надмірно стурбована ризиком того, що росія якимось чином переведе війну в ядерний конфлікт», – пояснив Ходжес.