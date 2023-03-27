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Литовський: Очільник Китаю хоче отримати якомога більше вигоди від війни в Україні

27.03.2023 / 16:36
Таролог і екстрасенс Віктор Литовський розповів, чи підтримує Китай росію, і чи відбудеться розмова Володимира Зеленського з Сі Цзіньпінем.

Розклад карт показав тарологу, що очільник Китаю хоче отримати якомога більше вигоди від війни в Україні – на тлі цього є спроби затягнути ситуацію.

«Йдеться насамперед про те, що підтримка путіна є ілюзією – Китай хоче отримати більший шматок пирога, більше ресурсів, коштів, а можливо й територій від росії. При цьому, карти показують, що щойно Сі Цзіньпінь отримає максимум бажаного, цей союз не матиме жодного сенсу», – заявив Литовський.

Таролог додав, що якщо союз і є, то це не допомога озброєння, та й допомога не позначиться на поліпшенні позицій і наслідків для рф. Лідер Китаю знає про неминучу поразку росії, тому зробить усе, щоб уникнути репутаційних ризиків.

«Що стосується розмови Зеленського з лідером Китаю, дуже велика ймовірність того, що ця розмова можлива, але вона не вплине на перебіг війни, водночас зміцнить взаємовідносини між Китаєм і Україною», – додав Віктор.

Китай, Литовський
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