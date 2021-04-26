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Министр обороны Польши: Путин хочет восстановить империю

26.04.2021 / 12:19
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи.

Об этом заявил Блащак в эфире Польского радио

Прямая речь: "Несомненно, политика президента Путина направлена ​​на восстановление Российской империи".

По словам Блащака, события на украинско-российской границе вызвали беспокойство в Польше. Он напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.

Также министр вспомнил слова покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".

Поэтому Польша занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности.

Глава Минобороны страны подчеркнул, что со времени нападения РФ на Грузию и Украину произошли огромные изменения с точки зрения НАТО: войска союзников расположены на восточном фланге НАТО, в Польше есть американские, британские, румынские и хорватские войска, а польская армия присутствуем в Латвии и Румынии. Три дня назад в Польшу прибыли американские самолеты F-16 и F-15 - F-15.

"Мы показываем, что мы близки, готовы и солидарны друг с другом. Таким образом мы отпугиваем возможного агрессора", - сказал Блащак.

Источник

Польша, Путин, Блащак
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