В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на подсчет AFP, трекер вакцинации в мире The New York Times

В частности, в 207 странах ввели не менее 1 002 938 540 доз.

Отмечается, что 58% всех прививок сделали в трех странах: США - 225,6 млн доз, Китае - 216,1 млн, в Индии - 138,4 млн доз.

Согласно трекеру вакцинации NYT, самый высокий процент полностью вакцинированных граждан имеют Сейшелы (56% жителей получили две дозы вакцины), Израиль (56%), Бахрейн и Чили (по 32%).

Напомним: за время пандемии в мире более 146,2 млн человек заболели COVID-19.

22 апреля во мире обнаружили 896 922 новые случаи COVID-19 - рекордное ежедневное количество за время пандемии.

