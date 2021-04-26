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У Путина допустили встречу с Байденом в июне: зависит от многих факторов

26.04.2021 / 13:52
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне. При этом конкретные сроки зависят от многих факторов.

Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, на сегодня не ведется обсуждение встречи президентов на рабочем уровне.

"… но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - отметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи президентов России и США "называют июнь, даже есть конкретные даты". При этом он не стал называть эти даты.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом. Такая встреча может состоятся в одной из европейских стран. Отметим, несколько стран уже выразили готовность организовать саммит США и России на высшем уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил возможность встречи лидеров России и США.

"Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат…Потому что диалог между этими странами должен быть. Иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - заявил он.

Источник

Путин, Байден
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