В ОП оценили разговор Байдена и Путина

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Сенат отказался признать процесс импичмента Трампа неконституционным
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Отравителей Навального подозревают в убийстве троих активистов – Bellingcat
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Британия стала первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19
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Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США
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Лукашенко – новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать нас будут
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"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной
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Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин
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Газсбыты начали публиковать февральские тарифы на газ
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Тарифы в Украине снизят. Кабмин подготовил восемь шагов
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Citi прогнозирует в 2021 г. рост ВВП Украины на 4%
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Под ОП требовали снижения "коммуналки"
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В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный"
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Пожар в Харькове: правоохранители задержали 3 работников дома престарелых
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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв
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На Буковине обнаружили зуб мамонта, которому 300 тысяч лет
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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