Попович: Медведчук делает то, что хотят простые люди, а власть, которую люди избирают, идет против того, что обещала

«Если нам при посредничестве Виктора Медведчука возвращают четырех украинцев, почему их не забрать? На сегодняшний день вопрос стоит не в законодательной плоскости и не в нормах права. Исключительно политика, исключительно власти не нравится, что с кем-то (с Виктором Медведчуком. – Ред.) есть диалог, а с кем-то (с властью. – Ред.) диалога нет», – отметил эксперт.

Адвокат объяснил, почему, по его мнению, у действующей власти нет диалога с представителями ДНР и ЛНР.

«Власть имеет антисоциальный характер, это мы видим во всех проявлениях», – подчеркнул Ростислав Попович.

Напомним, на прошлой неделе Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что представители ДНР и ЛНР готовы освободить из плена 9 украинцев. Впоследствии стало известно, что передавать собираются только четырех женщин. Украинок должен был встретить Медведчук и самолетом доставить домой.

Тогда же украинская делегация в ТКГ и Министерство иностранных дел Украины назвали процесс освобождения попыткой Медведчука совместно с Россией использовать пленных в своих политических интересах.

Позже глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи удерживаемых лиц приостановили.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине. В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», – заявил Виктор Медведчук.

Журналист Руслан Коцаба убежден в том, что оппозиция в вопросах достижения мира на Донбассе сейчас делает то, что должна делать действующая власть.

«Получается, что оппозиция делает то, что хотят простые люди, а власть, которую люди избирают, идет против того, что обещала. Зеленский заходил во власть как "президент мира", а сейчас, по сути, – представитель "партии войны", Порошенко № 2», – резюмировал журналист.