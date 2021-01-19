Об этом сообщает интернет-издание Fakeoff.

В издании отметили, что уже давно понятным для всех есть тот факт, что прямому диалогу между главами администраций Зеленского и Путина не бывать. Одним из немногих политиков, кому до сегодня удавалось выстраивать конструктивный диалог и эффективно проводить переговоры с представителями ОРДЛО, является председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Но, не учитывая всех позитивных результатов, которых добился политик в вопросах освобождения удерживаемых лиц, пишут в Fakeoff, украинские спецслужбы собираются заняться проверкой тех людей, которых намерены возвращать в Украину представители ОРДЛО при посредничестве лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, отметил, что спецслужбы обязательно проверят лиц, передаваемых Медведчуку перед пропуском их на территорию Украины», – говорится в опубликованном материале.

Напомним, что представители ОРДЛО заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине удерживаемых лиц, но вести переговоры они будут только с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком.

Медведчук ранее заявил, что действия Зеленского свидетельствуют о том, что у него нет политической воли на мирное урегулирование, поэтому при Зеленском и его окружении мира на Донбассе не будет. И если он не изменит кардинально свою позицию, то возвращения Донбасса в Украину также не будет.