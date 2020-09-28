Зеленский не выполнил обещаний принести мир на Донбасс, – Мороз

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Мороз.

Он напомнил, что жители Донбасса поддержали Зеленского на президентских выборах, потому что он обещал принести мир на их землю.

«Зеленский сказал, что наступит мир, стрелять не будут. И потому вся территория Донбасса проголосовала, особенно во втором туре, за Зеленского», – сказал Мороз.

Однако, он не выполнил своих обещаний. И, судя по всему, не собирается этого делать, хотя имеет всю полноту власти и все необходимые полномочия. На это неоднократно указывал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я солидарен с Виктором Медведчуком в том, что у нас Президент сегодня имеет полноту власти, хотя у нас и парламентско-президентская страна. В интервью "Евроньюс" наш Президент заявил, что он имеет прямой диалог с Президентом Путиным. Но если сегодня есть такие моменты, у него есть прямой диалог, почему не договорился о проведении полноценных мирных переговоров с участием всех сторон конфликта? Почему не имплементируются Минские соглашения, а работа контактной группы в Минске практически заблокирована?» – отметил Владимир Мороз.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что, из-за отсутствия политической воли, у Зеленского нет шансов достичь мира на Донбассе.

«Я считаю и твердо уверен, что у господина Зеленского и его окружения, в том числе и того, которое ведет эти переговоры (а господин Зеленский, как вы понимаете, руководит этими переговорами), нет шансов достигнуть мира на Донбассе. Более того, их нет, потому что полностью отсутствует политическая воля на достижение мирного урегулирования», ‒ сказал Виктор Медведчук.