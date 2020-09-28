Войти | Зарегистрироваться
13:56

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский не выполнил обещаний принести мир на Донбасс, – Мороз

28.09.2020 / 13:09
Украина не выполняет Минские соглашения, работа трехсторонней контактной группы, фактически, заблокирована. И ключевой причиной всего этого является нежелание Владимира Зеленского установить мир на Донбассе.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Мороз.

Он напомнил, что жители Донбасса поддержали Зеленского на президентских выборах, потому что он обещал принести мир на их землю.

«Зеленский сказал, что наступит мир, стрелять не будут.  И потому вся территория Донбасса проголосовала, особенно во втором туре, за Зеленского», – сказал Мороз.

Однако, он не выполнил своих обещаний. И, судя по всему, не собирается этого делать, хотя имеет всю полноту власти и все необходимые полномочия. На это неоднократно указывал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я солидарен с Виктором Медведчуком в том, что у нас Президент сегодня имеет полноту власти, хотя у нас и парламентско-президентская страна. В интервью "Евроньюс" наш Президент заявил, что он имеет прямой диалог с Президентом Путиным. Но если сегодня есть такие моменты, у него есть прямой диалог, почему не договорился о проведении полноценных мирных переговоров с участием всех сторон конфликта? Почему не имплементируются Минские соглашения, а работа контактной группы в Минске практически заблокирована?» – отметил Владимир Мороз.

Ранее Виктор Медведчук говорил о том, что, из-за отсутствия политической воли, у Зеленского нет шансов достичь мира на Донбассе.

«Я считаю и твердо уверен, что у господина Зеленского и его окружения, в том числе и того, которое ведет эти переговоры (а господин Зеленский, как вы понимаете, руководит этими переговорами), нет шансов достигнуть мира на Донбассе. Более того, их нет, потому что полностью отсутствует политическая воля на достижение мирного урегулирования», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Донбасс, Медведчук, Мороз, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.