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В партии "Слуга народа" проверяют обвинения нардепа Галушко

28.09.2020 / 13:19
В партии "Слуга народа" изучают информацию о том, что все места в списке этой политсилы в округе №97 в Киевской области якобы проданы.

О чем в своем видеообращении заявил народный депутат от одноименной фракции Николай Галушко.

"26 сентября упомянутый депутат изложил в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги народа" в округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки", - говорится в официальном заявлении партии на странице в соцсети Facebook 27 сентября.

В политсиле также проверяют факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его данным, Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

"Руководство партии "Слуга народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек - и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", - подчеркивается в заявлении.

Относительно намерений нардепа Галушко выйти из партии "Слуга народа" в политсиле отметили: когда от него поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят ее в соответствующем устава порядке. В то же время о выходе Галушко из фракции "Слуга народа" в парламенте речь не идет.

Как сообщалось, 26 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

В своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он утверждал, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы.

"...на местных выборах места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - подчеркнул нардеп.

Галушко выиграл выборы депутата Верховной Рады в 97-му округу (центр - Бровары Киевской области).

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Слуга народа, Галушко
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